В ДНР опровергли слова Порошенко о гибели Ведьмы при миномётном обстреле

Официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин назвал вымыслом слова президента Украины Петра Порошенко о смерти пулемётчицы Яны Червоной с позывным Ведьма от миномётного обстрела.
— По поводу миномётов — всё это вымыслы какие-то, — заявил Басурин в эфире НСН.
Он отметил, что ДНР была вынуждена отвечать на обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.
Как ранее сообщал Лайф, Пётр Порошенко написал, что знал Червоную как "весёлого человека".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени