В ДНР опровергли слова Порошенко о гибели Ведьмы при миномётном обстреле

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В ДНР опровергли слова Порошенко о гибели Ведьмы при миномётном обстреле

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Фото: © VK/Яна Червоная

Эдуард Басурин отметил, что ДНР вынуждена отвечать на обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины.

Официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин назвал вымыслом слова президента Украины Петра Порошенко о смерти пулемётчицы Яны Червоной с позывным Ведьма от миномётного обстрела.

По поводу миномётов — всё это вымыслы какие-то, — заявил Басурин в эфире НСН.

Он отметил, что ДНР была вынуждена отвечать на обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Как ранее сообщал Лайф, Пётр Порошенко написал, что знал Червоную как "весёлого человека".

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