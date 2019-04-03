Пятилетнего мальчика зажало дверью автобуса в Сургуте

Родители ищут свидетелей происшествия, разместив пост в нескольких крупных пабликах города.

Пятилетнего мальчика при выходе из автобуса зажало дверями в Сургуте.

— Сделав пару шагов, сын потерял сознание, потом тошнота… После полученной травмы есть серьёзные последствия: зрение резко ухудшилось, проблемы с высоким давлением, — передаёт URA.RU слова матери мальчика.

Родители ребёнка опубликовали пост в нескольких крупных пабликах города с просьбой откликнуться свидетелей происшествия.

Полиция проводит проверку по данному факту. По информации правоохранительных органов, водитель автобуса отрицает, что прижал ребёнка между дверями.

Пострадавшему назначили медэкспертизу на предмет характера и времени получения травм. Родители мальчика утверждают, что после случившегося они сразу отвезли ребёнка в травматологию, куда приезжал представитель ГИБДД вместе с водителем автобуса.

Ранее Лайф сообщал, что в Самаре загорелся автобус с пассажирами.