Пятилетнего мальчика зажало дверью автобуса в Сургуте

Пятилетнего мальчика при выходе из автобуса зажало дверями в Сургуте.
— Сделав пару шагов, сын потерял сознание, потом тошнота… После полученной травмы есть серьёзные последствия: зрение резко ухудшилось, проблемы с высоким давлением, — передаёт URA.RU слова матери мальчика.
Родители ребёнка опубликовали пост в нескольких крупных пабликах города с просьбой откликнуться свидетелей происшествия.
Полиция проводит проверку по данному факту. По информации правоохранительных органов, водитель автобуса отрицает, что прижал ребёнка между дверями.
Пострадавшему назначили медэкспертизу на предмет характера и времени получения травм. Родители мальчика утверждают, что после случившегося они сразу отвезли ребёнка в травматологию, куда приезжал представитель ГИБДД вместе с водителем автобуса.
Ранее Лайф сообщал, что в Самаре загорелся автобус с пассажирами.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени