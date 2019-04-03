Ефремов принёс соболезнования в связи со смертью Булдакова: Наш общий генерал

Ранее стало известно, что тело звезды "Особенностей национальной охоты" доставят в Москву завтра.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов выразил соболезнования всей стране в связи со смертью актёра Алексея Булдакова, который скончался сегодня ночью в гостиничном номере в Улан-Баторе.

— О, боже. Это очень печально. Это горе, конечно. Я только от вас узнал. Я соболезную… да всей стране. Это наш общий генерал. Очень жалко, — сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее стало известно, что тело звезды "Особенностей национальной охоты" доставят в Москву завтра, 4 апреля. Также названа предварительная причина смерти Булдакова.