Долина скорбит о Булдакове: Спасибо за "Погоду в доме", спасибо за всё

Клип на песню "Погода в доме", в котором снялся Алексей Булдаков, стал одним из самых пронзительных в карьере певицы.

Народная артистка РФ Лариса Долина выразила соболезнования семье Алексея Булдакова, которого не стало сегодня утром. По словам певицы, он был замечательным артистом и другом.

— Я не могу поверить, ушёл из жизни мой друг, замечательный артист Алексей Булдаков. Талантливый, энергичный, смешной. Его будет очень не хватать, — призналась Долина в беседе с Лайфом. — Мои искренние соболезнования его семье, его супруге Людмиле. Пусть земля будет тебе пухом, Лёша. Спасибо тебе за дружбу, спасибо тебе за ролик "Погода в доме", спасибо тебе за всё.

Клип на песню "Погода в доме", в котором снялся Алексей Булдаков, вышел в 1997 году и стал одним из самых пронзительных и ярких в карьере Ларисы Долиной. В лирической ленте они играют супружескую пару.

Алексей Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в своём гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). По предварительным данным, у артиста оторвался тромб. Информация о прощании и похоронах появится позднее.