Девочка-маугли из московской квартиры начала общаться с другими детьми

У ребёнка, которого передали в Центр помощи семье и детям, понемногу восстанавливается речь.

Девочка, найденная в захламлённой квартире в многоэтажке на Ленинградском шоссе в Москве, начала говорить и общаться с другими детьми. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Она становится более активной, больше говорит. Достаточно хорошо социализировалась в учреждении, общается там с детьми, — рассказал главный врач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

Он отметил, что девочку регулярно навещает уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Как ранее писал Лайф, пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире в начале марта. Сообщалось, что малышка была без присмотра длительное время. Мама девочки призналась, что оставила дочь одну ради любовника. Женщина находится в СИЗО под арестом.