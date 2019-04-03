Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Читайте также

Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

1852

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Гособвинитель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Светлана Тарасова находится под госзащитой. В зал заседания Пресненского суда Москвы она вошла в сопровождении двух сотрудников правоохранительных органов.

Как уточняет ТАСС, Тарасова была гособвинителем в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и в массовой драке на Хованском кладбище.

В Пресненском суде Москвы началось предварительное заседание по делу Павла Мамаева, Александра Кокорина и ещё двух фигурантов дела. Пройдёт оно в закрытом режиме.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×