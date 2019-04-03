В партии Медведчука и Бойко назвали запрет чартеров с Украины в Россию маразмом

По мнению оппозиционных политиков, своим решением Правительство Украины признало, что предыдущие полёты осуществлялись в соответствии с законом.

В украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвали запрет на нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией "маразматическим решением" и посчитали его персональными санкциями против председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко.

— Вместо того чтобы заниматься наболевшими вопросами снижения коммунальных тарифов для населения, обеспечения социальной защиты граждан, нормализации экономической ситуации в стране, кабмин тратит время на введение, по сути, персональных санкций против Виктора Медведчука и Юрия Бойко, — говорится в заявлении партии.

О том, что украинский кабмин запретил чартерные рейсы из страны в Россию, Лайф сообщал ранее. Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что Бойко и Медведчук слетали в Россию, воспользовавшись "лазейкой в законе".

Минтранс РФ отреагировал на запрет Киевом нерегулярных рейсов в Россию. Там отметили, что частота таких рейсов, по сути, уже была почти нулевой.

В Росавиации же предложили Киеву возобновить авиасообщение между Россией и Украиной.