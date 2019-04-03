В партии Бойко нашли "страшную для украинцев" причину запрета чартеров в Россию

По мнению депутатов, нынешний кабмин не хочет допустить успешного завершения переговоров между лидерами политсилы и руководством России.

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" назвала запрет нерегулярных рейсов в Россию "агонией уходящей власти". Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической организации.

В партии указали на то, что украинское правительство тратит время на введение персональных санкций против оппозиционных политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко вместо решения наболевших вопросов: снижения коммунальных тарифов для граждан и обеспечения их социальной защиты, а также нормализации экономической ситуации в стране.

— И у этого на первый взгляд маразматического решения есть страшное для граждан Украины объяснение. Находящийся в агонии, как и вся власть, кабмин [Владимира] Гройсмана отдаёт себе отчёт, что переговоры Виктора Медведчука и Юрия Бойко с высшим руководством РФ имеют все шансы на успешное завершение, — говорится в сообщении.

В партии пояснили, что успех переговоров с Москвой означает снижение тарифов для простых украинцев и неминуемое привлечение к ответственности украинских чиновников, которые получают "миллионы на коррупционных схемах "Дюссельдорф+" и "Роттердам+".

Напомним, в конце марта в Москве прошла встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После этого украинским политикам пригрозили уголовным делом по статье о госизмене. А сегодня Правительство Украины запретило нерегулярное прямое авиасообщение с Россией.