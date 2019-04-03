Самолёт съехал с ВПП во время учений в Испании, пострадали 11 военных

Сообщается, что пилот получил черепно-мозговую травму и его состояние оценивается как тяжёлое.

Небольшой военный самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы на аэродроме в муниципалитете Санта-Силия (провинция Уэска, автономное сообщество Арагон) в Испании. Как сообщает радиостанция COPE, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным радиостанции, воздушное судно отрабатывало эвакуацию людей в случае катастроф на учениях военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME).

Пятеро пострадавших были госпитализированы. Состояние одного оценивается как тяжёлое. По предварительным данным, это пилот. Он получил черепно-мозговую травму.