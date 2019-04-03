Гафт о Булдакове: Его любили, он был мудрый народный простак

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Гафт о Булдакове: Его любили, он был мудрый народный простак

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Валентин Гафт. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артист отметил, что актёрская профессия трудна, а проявление таланта человека зависит в том числе от зрителей.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт в интервью Лайфу отметил, что скончавшийся в Монголии актёр Алексей Булдаков был талантливейшим человеком, которого любили.

Горько это... Талантливейший человек... Я с ним снимался в кино несколько раз, — сказал Гафт. — Время артиста короткое, когда он полон сил и желаний... И от нас от всех зависит, как проявится талант этого человека. Трудная профессия, и трудно быть очень талантливым человеком.

Артист отметил, что Булдаков понимал характеры, которые играл. Стоило актёру появиться на экране, как он вызывал у зрителей чувство радости.

Его любили, он был мудрый народный простак, который пробил дорогу себе своим обаянием, своим пониманием жизни, — добавил Гафт.

Как ранее писал Лайф, актёр Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе в возрасте 68 лет. Его тело будет доставлено в Москву 4 апреля.

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