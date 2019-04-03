Март этого года в России оказался одним из самых тёплых за всю историю

Рекорды максимальной температуры зарегистрированы в целом ряде регионов в разных частях страны.

Март этого года в России стал одним из трёх самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Рекорды максимальной температуры зарегистрированы в Центральной России, Забайкалье, Хабаровском и Приморском краях, Заполярье, на Чукотке.

— Март 2019 года в России — третий самый тёплый в метеорологической летописи, — сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

К примеру, в Сибири средняя температура достигла +8...+10 градусов. На Урале она вторая, а в Поволжье — третья самая высокая с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года.

Ранее синоптики рассказали, когда москвичи смогут снять тёплые куртки.