Путин выразил уверенность, что визит Токаева укрепит отношения РФ и Казахстана

Россия стала первым государством, куда с официальным визитом прибыл новый лидер соседней страны.

Визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Россию укрепит отношения двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном, — сказал президент России.

Путин отметил, что прежде всего это заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

— Я уверен, что и ваш сегодняшний визит вместе с представительной командой, которая приехала вместе с вами, послужит укреплению наших многоплановых, многосторонних, союзнических отношений, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, что визит Токаева в Россию стал его первой поездкой за границу после того, как он стал президентом Казахстана. Ожидается, что по итогам визита казахстанского лидера будет подписан ряд двусторонних документов.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев. В интервью новый глава государства подчеркнул, что ему необходимо беречь дружбу с Россией.