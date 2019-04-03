Беглов почтил память погибших при теракте в питерском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память погибших при теракте в метрополитене 3 апреля 2017 года. Он возложил букет красных роз у станции "Технологический институт" и пообщался с родными жертв взрыва.

— Прошло два года печали, два года страданий, два года боли, которая не проходит, и сегодня мы все вместе молились за упокой 15 погибших, — сказал Беглов.

Жители Северной столицы с самого утра несут цветы к станции "Технологический институт".

В 2017 году взрывное устройство в вагоне поезда между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в действие привёл 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Теракт унёс жизни 15 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.