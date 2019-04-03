Токаев намерен укрепить потенциал дружбы между народами России и Казахстана

По убеждению политика, союзнические и партнёрские отношения полностью соответствуют национальным интересам двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сделает всё возможное для сохранения стратегии, согласно которой союзнические отношения с Россией "развиваются по восходящей линии".

— Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших взаимоотношений с РФ. Я буду делать всё возможное для того, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами, — сказал Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По его убеждению, именно такие отношения полностью соответствуют национальным интересам Казахстана и России. Токаев отметил, что хорошо понимает значение подобного партнёрства и вытекающие из него обязательства. По его мнению, подписанный в Екатеринбурге Договор о союзнических и партнёрских отношениях закладывает очень серьёзную базу тесного взаимодействия между двумя странами буквально во всех сферах: экономике, политике, международных отношениях и гуманитарной сфере.

Токаев также выразил признательность Путину за быструю организацию его визита в Россию.