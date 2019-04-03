ЧП с военным самолётом в Испании попало на видео

Опубликовано видео съезда со взлётно-посадочной полосы военного самолёта во время учений в Испании. Кадры публикует издание Нeraldo.

По его данным, пострадало 10 человек, а не 11, как сообщалось ранее. На борту самолёта находились четыре члена экипажа и шесть военных-пассажиров.

Напомним, что больше всего пострадал пилот воздушного судна — по предварительным данным, у него черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как тяжёлое.