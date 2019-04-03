Токаев передал Путину привет от Назарбаева

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Токаев передал Путину привет от Назарбаева

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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Ожидается, что по итогам визита казахстанского президента в Москву будет подписан ряд двусторонних документов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Путин попросил передать экс-главе республики ответное приветствие.

Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу, — сказал Путин.

Токаев заверил, что сделает это с удовольствием.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения двух государств.

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