Токаев передал Путину привет от Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Путин попросил передать экс-главе республики ответное приветствие.
— Передавайте, пожалуйста, привет Нурсултану Абишевичу, — сказал Путин.
Токаев заверил, что сделает это с удовольствием.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения двух государств.
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