Опубликован первый трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом — видео

Действие будущей киноленты развивается в 1980-х годах и расскажет о становлении противника Бэтмена.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Соответствующие видео появились на YouTube в двух вариантах: на русском и английском языках.

Будущий фильм расскажет предысторию злейшего врага Бэтмена. Действие ленты происходит в 1980-х годах. Клоун Артур Флек (его сыграл Феникс) после длительного отсутствия приехал в Готэм, чтобы позаботиться о матери и попытаться построить карьеру комедианта. Постепенно Флек создал себе образ мрачного клоуна и стал преступником по прозвищу Джокер.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Тодд Филлипс. Он снимал трилогию "Мальчишник" и ленту "Впритык". Российская премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.