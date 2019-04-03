Охлобыстин заявил, что Зеленский имеет право называть его идиотом

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может называть его и актёра Михаила Пореченкова "идиотами".
— Он из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить... А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика, — передаёт РИА "Новости" слова Охлобыстина.
Вместе с тем российский актёр напомнил, что Федор Достоевский реабилитировал само слово "идиот".
Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку Зеленского. Тот в свою очередь раскритиковал видео и назвал актёров "идиотами".
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