Охлобыстин заявил, что Зеленский имеет право называть его идиотом

Однако российский актёр напомнил, что Фёдор Достоевский "реабилитировал это слово".

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может называть его и актёра Михаила Пореченкова "идиотами".

— Он из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить... А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика, — передаёт РИА "Новости" слова Охлобыстина.

Вместе с тем российский актёр напомнил, что Федор Достоевский реабилитировал само слово "идиот".

Ранее Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали юмористический ролик в поддержку Зеленского. Тот в свою очередь раскритиковал видео и назвал актёров "идиотами".