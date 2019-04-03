Депутат пожаловалась на коммунальщиков, устроивших "Ташкент" в Раде

Депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая пожаловалась, что отопление в здании парламента усилили не вовремя и коммунальщики устроили в Раде настоящий "Ташкент".
— Жаль, что телефон не может передать температуру батарей в комитетах ВРУ. Горячие — это мало сказано!!! Для чего это нужно? Для чего мы сжигаем дорогой газ и имеем "Ташкент", когда на улице солнце и плюсовая температура? — написала она на своей странице в Facebook.
Осенью прошлого года украинцы выходили на улицы, протестуя против отсутствия отопления. Даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман требовал отставки мэров, в чьих городах не было отопления. Украинская служба статистики выяснила, что долг украинцев за коммунальные услуги вырос до $2,5 миллиарда.
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