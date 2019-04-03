Трудовик назвал шуткой прижигание спины пятиклассника утюгом

После обращения матери мальчика в отношении 61-летнего мужчины завели дело по статье "Побои".

Учитель-трудовик из средней школы города Землянска Воронежской области, который на уроке прижёг утюгом спину пятикласснику, попытался оправдаться за свой поступок перед матерью мальчика. Валентина предоставила Лайфу запись разговора с трудовиком.

— Валентина Ивановна, извини, пожалуйста! Это просто шутка, — говорит учитель.

Однако женщина прощать педагога не собирается. Она намерена добиваться для него наказания. После инцидента она обратилась в полицию. В отношении 61-летнего мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Побои". Мать ученика возмущена, что уголовное дело заводить не стали.

Женщина также рассказала, что трудовик не только прижёг мальчику спину, но и ударил его по голове гладильной доской.

— Учитель прислонил утюг к спине, подождал несколько секунд, а потом и спустил пар, нажав на кнопку. Илья отдёрнулся от него, он ему на ляжку утюг прислонил. Представляете? Благо утюг уже не такой горячий был, что на ноге ожога не осталось. Я вам ещё более скажу — он ему гладильной доской по голове дал! — уверяет Валентина.

По её словам, сын жаловаться никому не стал. Он отучился следующие два урока, а когда уже вернулся домой, то всё рассказал матери и показал травмы. Женщина сразу же обратилась с мальчиком в скорую и полицию.