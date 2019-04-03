Ляшко указали на его двуличность из-за инцидента с публикацией номера телефона

Летом 2012 года он утверждал, что его мобильный знают тысячи людей по всей стране, чьи права он защищал.

Лидер радикальной партии Олег Ляшко, обвинивший журналистку Ольгу Василевскую в обнародовании его номера телефона, сам ранее публиковал номер со словами о том, что он "никогда не был тайной". На это обратило внимание украинское издание "Страна.ua".

— Когда меня спрашивают в прямом эфире или на митинге мой номер телефона, я всегда честно называю его — 0674663588, — писал Ляшко летом 2012 года, отмечая, что он открыт людям и ни от кого не прячется.

Напомним, сегодня Олег Ляшко в посте в "Фейсбуке" выложил личные телефоны лидера первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмена Игоря Коломойского и гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.

Так он решил отомстить журналистке Ольге Василевской, которая сознательно обнародовала номер его телефона из-за якобы нападения на журналистов работниками избирательного штаба Ляшко. Журналистка в свою очередь пригрозила опубликовать любовную переписку лидера радикальной партии с однопартийцем.

— Номера за 2012 год и показанный в сюжете не совпадают. Таким образом, либо Ляшко лжёт, что номер у него ещё с 1998 года, либо у него два старых номера телефона, — отмечают украинские журналисты.