Версия нижегородской матери-убийцы о причине гибели её детей не подтвердилась

Версия нижегородской матери-убийцы Елены Каримовой о причине гибели её детей не подтвердилась. Женщина и её адвокат ранее утверждали, что к убийству малышей причастен бывший муж — криминальный авторитет из Азербайджана, находящийся в международном розыске.

О том, что следствие не нашло фактов в доказательство такой версии, стало известно сегодня в суде. Ожидается, что вскоре обвиняемой будет вынесен вердикт.

Напомним, по версии следствия, в прошлом году Каримова задушила двухлетнего Сулеймана и четырёхлетнюю Хадижу, после чего пыталась сжечь их тела в Нижегородской области. В то, что она виновата, не верят родственники нижегородки. Женщина постоянно путалась в показаниях. Ранее она также признавала свою вину и говорила, что решилась на убийство, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.