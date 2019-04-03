В команде Зеленского намекнули, кто может заменить Климкина на посту главы МИД

Нардеп Верховной рады и советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что если шоумен станет президентом страны, то он снимет Павла Климкина с должности министра иностранных дел и ведомство возглавит бывший министр финансов Александр Данилюк.

— На встрече с европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел. Но решение пока не финализировано, — заявил Лещенко изданию "Новое время".

Также советник Зеленского заметил, что на своём посту точно останется глава Нацбанка Украины, потому что тот имеет семилетний контракт.

В первом туре президентских выборов Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов избирателей, действующий глава государства Пётр Порошенко — чуть менее 16 процентов. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.