На Кубани работница почты с веником напала на клиентку — видео

СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!!! Сегодня 29.03.2019г. Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю личная неприязнь) попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ,но она повела себя неадекватно ,схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения! Забрала ключи от машины и покинула своё рабочее место ,скрывшись в неизвестном направлении. Я вызвала полицию🙈 Народ! Я просто в шоке с таких людишек! #березанская #почтароссии #жестькраснодара