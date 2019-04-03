На Кубани работница почты с веником напала на клиентку — видео

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, однако вопросы есть и к ней самой.

Жительница станицы Березанской в Краснодарском крае пожаловалась, что на неё с веником напала сотрудница почты. Видео инцидента она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

— Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю, личная неприязнь). Попросила заведующую главпочтамта Зубову Екатерину Васильевну написать мне письменный отказ, но она повела себя неадекватно, схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения! — написала девушка.

По её словам, после инцидента сотрудница почты забрала ключи от машины и покинула своё рабочее место, скрывшись в неизвестном направлении. Девушка вызвала полицию.

В свою очередь, правоохранительные органы, как сообщает РИА "Новости", опросили участников инцидента и выяснили, что конфликт спровоцировала именно клиентка. По их словам, девушка нецензурно выражалась, оскорбляла работников почты и других посетителей. Отмечается, что эта же клиентка в прошлом году напала на сотрудницу почтового отделения. Разбирательства продолжаются.

Ранее Лайф сообщал, что грабители напали на отделение почты в Ингушетии.