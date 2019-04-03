Под Воронежем уволился учитель, прижёгший пятиклассника утюгом

Директор школы заявил Лайфу, что понимает требование матери мальчика наказать педагога.

Учитель школы в селе Землянск Воронежской области, который на уроке технологии прижёг пятиклассника утюгом, уволился. Об этом Лайфу рассказал директор учебного заведения Валерий Синягин.

— Он пришёл ко мне на второй день и написал сам заявление на увольнение. А мама хочет справедливости, её понять можно. Все бы за своего ребёнка так реагировали. Я ему сказал, что возвращаться нет пути. Я уйду сам, и ты уйдёшь. Такие вещи уже нельзя прощать, — сказал директор.

По его словам, почему произошёл такой инцидент, трудовик чёткого ответа дать не смог. Он предположил, что "нервная система уже сдала".

Напомним, инцидент произошёл 20 марта. По словам матери мальчика, учитель на уроке технологии приложил горячий утюг к спине ребёнка и спустил пар. Валентина рассказала Лайфу, что на этом "воспитание" не закончилось — мужчина ударил школьника гладильной доской по голове.