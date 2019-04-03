Женщина подала в суд на Netflix из-за увольнения по беременности

Бывшая сотрудница компании утверждает, что начальство отстранило её от проекта и критиковало внешность девушки.

Бывшая сотрудница Netflix Танья Зарак подала в суд на компанию. Иск находится в Верховном суде Лос-Анджелеса. Девушка утверждает, что её уволили после объявления о беременности. Об этом сообщает Deadline.

Зарак работала в Netflix с середины 2018 года. Её назначили менеджером международного подразделения Originals. В иске сказано, что в ноябре девушка объявила о своей беременности, после чего её отстранили от деловых встреч, а непосредственный начальник (Франциско Рамос) либо игнорировал её, либо высказывал унизительные комментарии о её внешнем виде.

Также девушка рассказала, что её отстранили от работы над шоу, в котором участвовал популярный мексикано-американский певец. В настоящий момент Зарак требует возместить ей ущерб за потерю зарплаты, отпускных, страховки, бонусов, а также за боль, страдание и эмоциональные переживания. В Netflix ситуацию не комментируют.