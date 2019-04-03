Росавиация предложила Киеву возобновить авиасообщение между Россией и Украиной

Сегодня украинский кабмин запретил чартерные рейсы с РФ после визита в Москву оппозиционных политиков.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) предложило украинским властям провести переговоры и в полном объёме возобновить воздушное сообщение между Россией и Украиной на регулярной и чартерной основе.

— Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров, — цитирует ТАСС сообщение Росавиации.

Как ранее сообщал Лайф, Правительство Украины запретило нерегулярное прямое авиасообщение с Россией после визита в Москву двух оппозиционных политиков — Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Запрет не распространяется на рейсы международных организаций — ООН, ОБСЕ и Красного Креста.