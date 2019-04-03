Актёр Пашутин — о Булдакове: Замечательный партнёр, актёр и певец

Он добавил, что Алексей Булдаков помог ему в каком-то хулиганском случае, но уточнять подробности не стал.

Актёр Александр Пашутин, сыгравший в фильме "Вот моя деревня" вместе с Алексеем Булдаковым, назвал ушедшего из жизни коллегу замечательным партнёром, актёром и певцом.

— Он замечательный партнёр, замечательный актёр и певец, — сказал Пашутин в беседе с Лайфом.

Он вспомнил случай, когда Булдаков помог ему в каком-то "хулиганском" деле, но уточнять подробности не стал.

Пашутин напомнил, что не так давно из жизни ушёл ещё один замечательный актёр — Пётр Зайченко.

— Вроде бы ребята такие неслабые, кряжистые, что называется, как такие хорошие пни с корнями. И я, конечно, в шоке, когда сейчас увидел, просто в шоке, — продолжил актёр.

Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе в возрасте 68 лет. Его тело будет доставлено в Москву 4 апреля.