Актёр Пашутин — о Булдакове: Замечательный партнёр, актёр и певец

Актёр Александр Пашутин, сыгравший в фильме "Вот моя деревня" вместе с Алексеем Булдаковым, назвал ушедшего из жизни коллегу замечательным партнёром, актёром и певцом.
— Он замечательный партнёр, замечательный актёр и певец, — сказал Пашутин в беседе с Лайфом.
Он вспомнил случай, когда Булдаков помог ему в каком-то "хулиганском" деле, но уточнять подробности не стал.
Пашутин напомнил, что не так давно из жизни ушёл ещё один замечательный актёр — Пётр Зайченко.
— Вроде бы ребята такие неслабые, кряжистые, что называется, как такие хорошие пни с корнями. И я, конечно, в шоке, когда сейчас увидел, просто в шоке, — продолжил актёр.
Алексей Булдаков скончался в Улан-Баторе в возрасте 68 лет. Его тело будет доставлено в Москву 4 апреля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени