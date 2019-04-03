Гройсман посоветовал Бойко лететь в Россию на "кукурузнике"

Ранее Правительство Украины ввело запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что готов разрешить лидеру партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрию Бойко и украинскому политику Виктору Медведчуку летать в Россию "на кукурузнике Ан-2, но в один конец.

— Я бы разрешил прямые рейсы исключительно этим политикам на кукурузнике Ан-2 максимум. И то в один конец, — сказал он на заседании правительства.

Ранее украинский кабмин запретил чартерные рейсы в Россию. Исключения составили полёты, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК. В партии Бойко связали это с его недавним визитом в Москву.

Росавиация же, наоборот, предложила Киеву возобновить авиасообщение между Россией и Украиной.