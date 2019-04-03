Кинологи предложили ввести экзамены для желающих завести собаку

Среди основных навыков, которыми, по мнению РКФ, должны обладать будущие владельцы четвероногих, — основы дрессировки, элементарная зоопсихология и правила ухода.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предложил обязать людей, планирующих завести собаку, сдавать специальные экзамены. По его мнению, соответствующие поправки следует внести в закон об ответственном обращении с животными.

— Необходимо включить комплекс образовательных программ, направленных на обучение тех, кто держится за поводок или собирается взяться. Владение собакой требует определённой подготовки, — сказал глава РКФ на пресс-конференции.

Голубев обратил внимание на то, что сейчас подготовка будущих собаководов ограничивается лекцией, прочитанной бывшим владельцем. Он призывает "возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу технического минимума" для желающих завести питомца.

В минимум, по мнению главы РКФ, следует включить основы дрессировки, элементарную зоопсихологию и правила ухода за четвероногими.

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