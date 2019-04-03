Дольф Лундгрен заявил о желании встретиться с Путиным

Съёмки фильма о Великой Отечественной войне, куда приглашён актёр, пройдут в Крыму.

Американский актёр шведского происхождения Дольф Лундгрен заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Знаменитость приедет в Россию, чтобы сняться в кинотрилогии "Приговорённые к подвигу". Об инициативе актёра РИА "Новости" рассказал режиссёр и продюсер Александр Беланов.

— Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, а также пройти 9 Мая на параде по случаю Дня Победы в колонне "Бессмертного полка", — поведал режиссёр.

По его словам, актёр хотел бы пройти рядом с президентом РФ и пронести портрет своего деда, погибшего во Второй мировой войне.

Ранее Лундгрен заявлял, что считает Владимира Путина крутым руководителем, который наводит порядок. Также актёр признавался в любви к русской водке.