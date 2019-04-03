Сенаторы внесли в Конгресс США новый законопроект о санкциях против России

В документе предлагается отказывать во въезде олигархам или высокопоставленным иностранным политическим лицам, которые якобы вмешивались в выборы в Соединённых Штатах.

В американский конгресс внесли законопроект о новых санкциях в отношении РФ. Он предполагает блокировку активов по меньшей мере двух крупнейших российских банков, сообщает РИА "Новости".

Законопроект предусматривает и другую, более мягкую меру — ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

В документе предлагается блокировать активы инвестирующих в энергетический рынок России иностранцев, запрещать любые инвестиции в энергетику и на совершение сделок с суверенным долгом РФ.

В законопроекте также предлагается отказывать во въезде в США олигархам или высокопоставленным иностранным политическим лицам, которые якобы вмешивались в американские выборы.

Как ранее писал Лайф, полная версия доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" будет представлена Минюстом Конгрессу США в апреле.