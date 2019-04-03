Легендарный Пеле госпитализирован в Париже

Именитому бразильцу стало плохо после встречи с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

78-летняя звезда мирового футбола бразилец Пеле был госпитализирован во французской столице. Об это сообщает радио RMC Sport. Трёхкратный чемпион мира был доставлен в больницу с судорогами и высокой температурой. Медики смогли купировать приступ, сейчас жизнь футбольной легенды вне опасности.

Диагноз, который поставили Пеле, журналисты не называют. Пока звёздный пациент остаётся в больнице.

В последние годы о проблемах со здоровьем у бывшего спортсмена сообщается всё чаще. Некоторое время назад он перенёс операцию на бедре и был несколько раз госпитализирован из-за камней в почках и проблем с желудком. Кроме того, в его анамнезе операция по поводу гиперплазии предстательной железы и процедура, связанная с нервными окончаниями позвоночника. А в 2016 году Пеле восстановили протез тазобедренного сустава.