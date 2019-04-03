Россия и Казахстан утвердили соглашение о газоснабжении Байконура

Путин отметил, что между странами заключено свыше 450 межгосударственных и межправительственных договоров.

Правительства России и Казахстана приняли соглашение о газоснабжении комплекса "Байконур". Это один из результатов встречи лидеров двух государств в Москве.

Путин напомнил, что договорно-правовая база между двумя странами включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных документов, включая подписанный в 2013 году "основополагающий договор" между Россией и Казахстаном по добрососедству и союзничеству в ХХI веке.

— Это прочный фундамент, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для движения вперёд, расширяя сотрудничество в самых разных сферах, — подчеркнул глава российского государства.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева сегодня прошли в Кремле. В ходе встречи лидер Казахстана передал российскому президенту привет от своего предшественника Нурсултана Назарбаева.