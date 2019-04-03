Президент Анголы намерен вручить Путину орден за заслуги перед республикой

Президент Анголы Жуан Лоуренсу заявил о планах вручить российскому коллеге Владимиру Путину орден Агостиньо Нето за заслуги перед республикой.
Лоуренсу добавил, что таким образом он намерен поблагодарить президента России за поддержку, которую Путин оказывает ангольскому народу.
— И если кто-то и достоин этого ордена, безусловно, это президент России, — отметил ангольский лидер.
Орден Агостиньо Нето был учреждён в честь первого президента Анголы и относится к особо почётным государственным наградам республики.
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