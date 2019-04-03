Лавров о Зеленском: Я с ним не знаком. Наслаждаюсь его искусством в фильмах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском. Он отметил, что не знаком с шоуменом, но наслаждается его творчеством.

— Я не знаком (с Зеленским. — Прим. ред.). Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, но так не знаком, — сказал Лавров в кулуарах Кремля перед пресс-конференцией Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, в первом туре президентских выборов Владимир Зеленский набрал более 30 процентов голосов избирателей, действующий глава государства Пётр Порошенко — чуть менее 16 процентов. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.