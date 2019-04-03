Клиентка плюнула в лицо работнице почты, напавшей на неё с веником

Конфликт произошёл из-за отказа работников отделения искать посылку без указания трек-кода.

Клиентка Почты России плюнула в лицо заведующей отделением, которая напала на неё с веником. Этот момент не попал на камеры видеонаблюдения, так как они отключены. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, опубликовавшая видео Анна Гвоздева пришла в отделение с подругой — девушки хотели получить мелкий пакет, хотя по месту жительства относятся к другому отделению. На вопрос оператора о номере посылки девушки ответили, что потеряли его, и попросили разрешения пройти в кладовую и поискать там, на что получили отказ.

По словам очевидцев, клиентка Гвоздева вела себя некорректно, требовала вынести все посылки в зал. Заведующая отделением этого не выдержала и вышла с веником, чтобы прогнать клиентку. Получив удар, та не осталась в долгу — плюнула в оппонентку.

Начальница отделения вызвала участкового, однако вскоре обе стороны заявили, что не имеют претензий друг к другу.

Отметим, что сама клиентка отделения в посте в "Инстаграме" заявила, что ей ответили отказом на желание отправить посылку. Гвоздева считает, что причиной случившегося стала личная неприязнь.