Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Читайте также

Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

11

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, — сказал Путин.

Российский лидер отметил развивающееся сотрудничество в области мирного атома.

Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана, — отметил президент России.

Напомним, Токаев впервые прибыл в Россию после того, как стал президентом. Более того, это его первая зарубежная поездка в должности главы государства. Казахстанский лидер заявил, что сделает всё возможное для сохранения стратегии, согласно которой союзнические отношения с Россией "развиваются по восходящей линии".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×