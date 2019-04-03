Путин предложил построить в Казахстане АЭС по российским технологиям

Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Соответствующее заявление глава государства сделал по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.
— Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, — сказал Путин.
Российский лидер отметил развивающееся сотрудничество в области мирного атома.
— Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана, — отметил президент России.
Напомним, Токаев впервые прибыл в Россию после того, как стал президентом. Более того, это его первая зарубежная поездка в должности главы государства. Казахстанский лидер заявил, что сделает всё возможное для сохранения стратегии, согласно которой союзнические отношения с Россией "развиваются по восходящей линии".
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