В Кремле назвали возможные сроки визита Путина в Италию

Визит президента России Владимира Путина в Италию планируется на лето 2019 года. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Сроки пока не могу сказать, но планирует летом. Это есть в плане у президента, — сказал он.

Ранее Лайф писал, что Россия и Италия согласовывают программу и сроки визита Владимира Путина. Посол РФ в Риме считает, что поездка президента послужит укреплению существующих традиционно дружеских отношений между странами.