В Кремле назвали возможные сроки визита Путина в Италию

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В Кремле назвали возможные сроки визита Путина в Италию

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в Италию планируется на лето 2019 года. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Сроки пока не могу сказать, но планирует летом. Это есть в плане у президента, — сказал он.

Ранее Лайф писал, что Россия и Италия согласовывают программу и сроки визита Владимира Путина. Посол РФ в Риме считает, что поездка президента послужит укреплению существующих традиционно дружеских отношений между странами.

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