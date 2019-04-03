На Walt Disney подали в суд из-за низких зарплат у женщин

В документе сказано, что компания не придерживается принципов прозрачности и подотчётности, а руководство ценит сотрудников-мужчин выше их коллег другого пола.

Юридическая фирма Andrus Anderson LLP выдвинула против компании Walt Disney Co. коллективный иск, в котором сказано, что организация систематически занижала зарплаты своим сотрудницам, сообщает Variety.

В иске фигурируют имена "потерпевших" — ЛаРонда Расмуссен и Карен Мур. Расмуссен работала финансовым аналитиком в Disney в течение последних 11 лет. В 2017 году Расмуссен подняла вопрос о её оплате в отделе HR. Она получала базовую зарплату в размере около 101 тысячи долларов США (около 6 миллионов 600 тысяч рублей) в год. В то время мужчины на её позиции зарабатывали больше, чем она, причём кто-то на 16 тысяч долларов больше, а кто-то на 40 тысяч.

Женщине дали повышение в размере 25 тысяч долларов. Однако в иске сказано, что она всё равно зарабатывает значительно меньше, чем в среднем её коллега мужского пола.

— Иск безоснователен, и мы будем решительно опровергать это, — заявил официальный представитель Disney изданию.

В прошлом году гендерный скандал случился с героями мультфильмов. Японские исследователи заявили, что сказочные принцы мультфильмов Диснея сексуально домогались принцесс.