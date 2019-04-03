Суд арестовал экс-полицейского, похитившего двух девочек в Москве

Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего полицейского, который похитил двух девочек 14 и 16 лет и пытался их совратить. Ему ранее были предъявлены обвинения в "насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних".

Лайф писал, что мужчина затащил школьниц в свою квартиру на Волжском бульваре, где заставил их раздеться и намекнул, что они могут стать его 41-й и 42-й жертвами.

Нашли девочек после обращения в полицию отца одной из них. При этом экс-полицейский отрицал вину до тех пор, пока ему не показали неопровержимое доказательство — запись с камеры видеонаблюдения.