Мэра Евпатории задержали после проведённых у него обысков

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Мэра Евпатории задержали после проведённых у него обысков

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Фото: Vk.com/Андрей Филонов

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали после проведенных у него дома и в городской администрации обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Крыма.

— Сегодня ожидается, что в Киевском районном суде Симферополя ему будет избрана мера пресечения, — сообщили агентству.

Ранее в ФСБ сообщили, что против Филонова возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

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