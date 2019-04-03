Мэра Евпатории задержали после проведённых у него обысков

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали после проведенных у него дома и в городской администрации обысков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Крыма.

— Сегодня ожидается, что в Киевском районном суде Симферополя ему будет избрана мера пресечения, — сообщили агентству.

Ранее в ФСБ сообщили, что против Филонова возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".