Путин поделился впечатлениями от встречи с Токаевым

Глава государства выразил признательность президенту Казахстана, что со своим первым официальным визитом он приехал именно в Россию.

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями после встречи с новым казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. По словам главы государства, переговоры прошли в соответствии с традициями, которые сложились с Нурсултаном Назарбаевым.

Путин выразил президенту Казахстана признательность, что со своим первым официальным визитом он приехал именно в Россию. Глава государства отметил, что, работая на различных должностях, Токаев поддерживал тесные контакты с российскими коллегами, и не сомневается, что он будет уделять внимание развитию сотрудничества двух стран.

— Отмечу, что состоявшиеся разговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом республики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, — заметил российский лидер.

Напомним, Токаев впервые прибыл в Россию после того, как стал президентом. Более того, это его первая зарубежная поездка. Казахстанский лидер заявил, что сделает всё возможное для сохранения стратегии, согласно которой союзнические отношения с Россией "развиваются по восходящей линии".

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке, после чего лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев. В интервью новый глава государства подчеркнул, что ему необходимо беречь дружбу с Россией.