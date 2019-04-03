Лавров признал, что уход России от доллара потребует много времени

Глава МИД отметил, что правильная стратегическая линия обеспечит государству устойчивость и независимость.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал длительным процесс ухода России от доллара и зависимости от капризов Вашингтона. Об этом он заявил в интервью "Московскому комсомольцу".

— Мы обязаны сейчас выстраивать нашу линию на международной арене вдолгую, — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Москве нужно создавать стратегическую линию, которая в результате приведёт страну к устойчивости и независимости. Министр уточнил, что это может произойти не быстро, и выразил убеждённость в том, что народ с честью и достоинством проходит любые испытания.

Ранее Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года. В ведомстве считают, что в ближайшие 18 лет доллар будет стоить от 64 до 75 рублей.