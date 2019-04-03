Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Андрея Филонова, против которого возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". На обнародованных кадрах видно, что заковывать градоначальника в наручники не стали.
Ожидается, что меру пресечения Андрею Филонову изберут сегодня в Киевском районном суде Симферополя.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ провели в городской администрации Евпатории обыски.
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