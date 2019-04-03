Авторы "Игры престолов" показали постер финального сезона с мёртвыми героями

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Авторы "Игры престолов" показали постер финального сезона с мёртвыми героями

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Фото © Twitter/James Hibberd‏

Фигуры главных персонажей сериала образуют силуэт Железного трона из популярного шоу.

Телеканал НВО опубликовал новый постер финального сезона "Игры престолов". Плакат подписан фразой "Великая война была здесь". Об этом сообщает Independent.

На самом постере можно найти главных героев шоу. Все они мертвы и присыпаны снегом. Тела людей образуют силуэт Железного трона, за который, собственно, и была развёрнута война в "Игре престолов".

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнут показывать 14 апреля. До этого сообщалось, что Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из "Игры престолов".

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