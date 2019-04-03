Авторы "Игры престолов" показали постер финального сезона с мёртвыми героями

Телеканал НВО опубликовал новый постер финального сезона "Игры престолов". Плакат подписан фразой "Великая война была здесь". Об этом сообщает Independent.
.@GameOfThrones reveals ominous battle 'Aftermath' poster. Flashback: New promo very similar to opening scene in our last cover story... https://t.co/U2b5CcUzuk pic.twitter.com/PBSoSvQQCD— James Hibberd (@JamesHibberd) April 2, 2019
На самом постере можно найти главных героев шоу. Все они мертвы и присыпаны снегом. Тела людей образуют силуэт Железного трона, за который, собственно, и была развёрнута война в "Игре престолов".
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" начнут показывать 14 апреля. До этого сообщалось, что Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из "Игры престолов".
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