Минтранс признал невозможность введения минимальных размеров ручной клади

При этом в ведомстве заявили о намерении "очень внимательно следить, чтобы отдельные перевозчики не злоупотребляли добрым к ним отношением".

Минтранс России не будет вводить минимальные для авиакомпаний размеры ручной клади. По словам замглавы ведомства Александра Юрчика, сложность подобного нововведения заключается в необходимости устанавливать отдельные габариты практически под каждый самолёт.

— Мы изучали возможность ввести какие-то габариты — это практически невозможно. Технологически невозможно, — сказал замминистра транспорта журналистам.

Юрчик отметил, что Минтранс ввёл "некие рамочные правила", в рамках которых каждый авиаперевозчик устанавливает правила безопасной перевозки ручной клади в соответствии с требованиями авиационной, транспортной безопасности и унификацией самолёта. Он добавил, что министерство будет "очень внимательно следить, чтобы отдельные перевозчики не злоупотребляли добрым к ним отношением".

Минимальные размеры ручной клади собирались ввести в связи с установкой некоторыми авиакомпаниями норм для бесплатного провоза багажа, которые практически невозможно соблюсти. В частности, лоукостер "Победа" с 18 февраля ограничил размер провоза в самолёте одного места ручной клади до 36х30х4 сантиметров (весом не более 10 килограммов) плюс перечень вещей из федеральных авиаправил.