Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения

А каждый седьмой считает, что качественное лечение можно получить только в платных клиниках.

Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения. Как сообщает ТАСС, это следует из результатов опроса, который провёл Росстат по всей России среди граждан старше 15 лет.

Отмечается, что 34,5% вовсе не обращаются к врачам, если им требуется медицинская помощь. Ещё 30,2% респондентов недовольны работой медицинских организаций. Почти четверть опрошенных — 23,8% — сообщили, что им не хватает времени обратиться за помощью к врачу. А каждый седьмой россиянин — 14,6% — уверен, что качественное лечение можно получить только в платных клиниках.

Также, согласно результатам опроса, 34% россиян в прошлом году обращались за помощью в стоматологические клиники, 7% из них отказались от этих услуг из-за нехватки средств.

Опрос по всей России провели с 15 по 29 сентября 2018 года среди респондентов старше 15 лет.

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