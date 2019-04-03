В НАТО назвали цель сохранения присутствия в Чёрном море

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В НАТО назвали цель сохранения присутствия в Чёрном море

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Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. Фото: © Twitter/Atlantic Council

В ближайшие дни главы МИД стран альянса планируют утвердить пакет мер по противодействию России в регионе.

Североатлантический альянс намерен оставаться в Чёрном море для поддержки партнёров. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщив о попытках России "расширить контроль над этим районом".

Сейчас ситуация с Керченским проливом, а также содержание под стражей моряков и удержание украинских кораблей, конечно, достаточно проблематичны с нашей точки зрения, — сказала Гетемюллер, назвав арест моряков "очередным вызовом" со стороны Москвы.

Заместитель генсека Североатлантического альянса уточнила, что в скором времени главы МИД договорятся о пакете мер, направленных на развитие учений и тренировок в Черноморском регионе.

Ранее постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон пообещала "гарантировать" проход судов Украины через Керченский пролив. Российское внешнеполитическое ведомство не исключило ответные меры на действия альянса в регионе.

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