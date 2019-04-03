Лавров уверен, что Россию "наказывают" за защиту русскоязычных людей за рубежом

Министр добавил, что РФ хотела бы окружить себя "поясом добрососедства" и чтобы рядом не размещалась инфраструктура военных блоков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Россию "наказывают" лишь за желание защитить русскоязычных граждан и соотечественников за рубежом.

— За что нас наказывают? За то, что мы хотим, чтобы русских, русскоязычных, наших соотечественников не притесняли и не дискриминировали, чтобы им не угрожали национал-радикалы и откровенные неонацисты, как это произошло, скажем, в отношении Крыма, — высказался глава внешнеполитического ведомства в интервью газете "Московский комсомолец".

Ранее на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Лаврову пришлось разъяснять, что референдум в Крыму произошёл лишь после того, как на Майдане обещали уничтожить или изгнать русских с полуострова.

Также министр высказывался о том, что демонизация России на Западе является удобным прикрытием для решения геополитических задач.